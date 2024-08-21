Уряд схвалив механізм мінімально допустимих експортних цін: перелік агротоварів

Кабінет міністрів прийняв постанову затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з постановою, Мінагрополітики визначатиме мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів. Такі ціни будуть встановлюватись в доларах США за кілограм.

Так, механізм стосуватиметься 15 сільськогосподарських товарів: пшениці, жита, ячменя, кукурудзи та інших. Повний перелік можна подивитися тут.

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Мінагрополітики визначає мінімально допустимі експортні ціни кожного виду товару з урахуванням умов поставок та щомісяця до 10 числа, а якщо такий день припадає на вихідний – наступного за ним робочого дня, забезпечує їх затвердження наказом.

Мінімально допустимі експортні ціни розміщуються на офіційному сайті міністерства не пізніше наступного робочого дня після прийняття наказу. Вони будуть застосовуватись наступного дня після розміщення на сайті Мінагрополітики.

Згідно із постановою, забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни.

Очікується, що постанова мінімізує можливості для зловживань під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту окремих видів сільськогосподарської продукції

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Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Економічна правда.