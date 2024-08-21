Україна різко збільшила імпорт бензину перед підняттям акцизів

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У першій половині серпня імпорт бензину зріс на третину.

Про це повідомляє enkorr.

У першій половині серпня імпорт бензину в Україну зріс на 30%, до 4870 тонн, свідчать дані Консалтингової групи "А-95". Тенденція зростання зберігається з квітня, але в серпні обсяги добових постачань сягнули максимальних значень.

Повідомляється, що збільшенню імпорту високооктанового пального протягом останніх чотирьох місяців сприяло сезонне зростання попиту, а в серпні учасники ринку почали готуватися до вересневого підвищення акцизу.

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"Реалізація в роздробі в серпні практично не змінилася, але на очікуваннях зростання ставок акцизу компанії везуть більше, ніж потрібно", – сказав представник однієї з мереж.

Зростання попиту на внутрішньому ринку задовольнялося переважно завдяки збільшенню постачань бензину з південного напрямку.

Зокрема у серпні компанії активно купували пальне з Греції. За 18 днів місяця імпортери привезли 19 400 тонн бензину, що на 10 800 тонн більше порівняно з аналогічним періодом липня.

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В повідомленні додають, що на думку учасників ринку, в третій декаді серпня імпорт бензинів почне зменшуватися.

Нагадаємо:

Верховна Рада розблокувала підписання закону про підвищення акцизного податку на паливо: блокуючи постанови провалили голосування.

Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.