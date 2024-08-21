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Переможець аукціону купує майно інституту у центрі Тернополя за 30 мільйонів

Середа, 21 серпня 2024, 16:03 - Віктор Волокіта
 

20 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". 

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна. 

За право власності на актив змагалися 14 інвесторів, ціна зросла у 9,3 раза: з стартових — 3,06 млн грн до переможних — 28,48 млн грн.  

А з ПДВ переможець заплатить більше 34 млн грн. 

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У власність нового інвестора перейде єдиний майновий комплекс, який розташований у центральній частині Тернополя. 

Він включає інженерно-лабораторний корпус, гараж цегляний та гараж металевий. Загальна площа нерухомості становить 2 695 м². 

Крім того є обладнання, меблі та інвентар. Також у складі об’єкта приватизації чотири транспортні засоби. 

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Як свідчать свідчать дані Prozorro.Продажі, переможець аукціону - Сергій Ахременко.

Економічна правда 

Фонд держмайна приватизація
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