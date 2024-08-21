Переможець аукціону купує майно інституту у центрі Тернополя за 30 мільйонів
20 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
За право власності на актив змагалися 14 інвесторів, ціна зросла у 9,3 раза: з стартових — 3,06 млн грн до переможних — 28,48 млн грн.
А з ПДВ переможець заплатить більше 34 млн грн.
У власність нового інвестора перейде єдиний майновий комплекс, який розташований у центральній частині Тернополя.
Він включає інженерно-лабораторний корпус, гараж цегляний та гараж металевий. Загальна площа нерухомості становить 2 695 м².
Крім того є обладнання, меблі та інвентар. Також у складі об’єкта приватизації чотири транспортні засоби.
Як свідчать свідчать дані Prozorro.Продажі, переможець аукціону - Сергій Ахременко.
Економічна правда