Очільник "Укренерго" став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту"

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту".

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що його було обрано на першому засіданні, яке відбулося у вівторок.

"Зараз Рада має сфокусуватись на якомога швидшому замовленні послуг обстеження постраждалих будівель і створенні дефектного акту. Це дозволить сформувати кошторис і прозоро обрати компанію, яка виконає необхідні роботи, щоб підготувати будівлі до зими", – зазначив Володимир Кудрицький.

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До керівного складу Ради також увійшли Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" (голова Ради) та Євген Гончар, представник МОЗ (секретар Ради). Всього в Раді працюватиме 15 учасників.

Нагадаємо:

20 серпня відбулося перше засідання новоствореної Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит". Головою наглядової ради обрали виконавчу директорку благодійного фонду "Пацієнти України" Інну Іваненко.

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Економічна правда.