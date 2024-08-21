Енергетики з початку великої війни отримали 1370 вантажів гуманітарної допомоги - Галущенко

Із початку повномасштабної війни 36 країн світу передали 1,37 тис. вантажів гуманітарної допомоги для українських енергетиків.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Міненерго.

"З березня 2022 року до України надійшло 1370 вантажів загальною вагою близько 18 200 тонн від 36 країн світу. Ми щиро вдячні нашим партнерам за постійну підтримку України та її енергетичного сектору", - сказав Галущенко.

Очікується, що найближчим часом до України надійде ще 251 вантаж допомоги для енергетиків.

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Економічна правда.