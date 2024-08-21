Гранти до 20 тис євро на підтримку бізнесу можуть отримати ВПО та громади в 3-х областях
Підтримку на 20 мільйонів євро зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, українці, які повернулись додому, а також приймаючі громади Сумської, Чернігівської та Київської областей.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Зокрема, в рамках проєкту планується надання грантів на перезапуск та підтримку бізнесу Сумської, Чернігівської та Київської областей:
- 150 грантів до 7 000 євро для мікропідприємств;
- 90 грантів до 20 000 євро для малих підприємств;
- 45 грантів до 15 000 євро для мікропідприємств на стартапи.
Окрім того, 4 економічні кластери отримають гранти до 80 000 євро для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, стимулювання експорту, сприяння економічному розвитку області.
Також в рамках проєкту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їх шансів на працевлаштування - 500 осіб отримають ваучери на суму до 1 000 євро на освітні/професійні курси підвищення кваліфікації.
У міністерстві також повідомили, що підтримка надається в рамках проєкту "Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту", який реалізується за фінансування Німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ).