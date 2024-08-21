Проблеми з Telegram DownDetector

У Росії почалися проблеми з десятками популярних сервісів, серед них Telegram, WhatsApp, Сервіси Apple, Steam та Pornhub.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, про окремі проблеми пише й російське попагандистське видання "РИА Новости".

Спочатку про проблеми з месенджерами почалися з Telegram: користувачі, в основному з Росії та Узбекистану, скаржилися на довге завантаження та оновлення повідомлень.

Це випливає з даних сервісу Downdetector.

Реклама:

Сервіс зафіксував різке збільшення повідомлень про проблеми у роботі Telegram близько 14:12 21 серпня.

Судячи з коментарів, зі збоєм зіткнулися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану.

Користувачі сервісу повідомляють, що в Росії месенджер працює тільки з VPN.

Реклама:

Оновлено. Крім Telegram, проблеми з роботою у РФ почалися й у WhatsApp, Skype, Discord та iMessage.

Cбой.рф

Також, у Росії користувачі повідомляють про масові збої в роботі різних сервісів і сайтів:

"Вікіпедія";

Державні сервіси: "Госуслуги", "Ростелеком", сервіси Федеральної податкової служби;

Сайт для відстеження збоїв "Сбой.рф";

Сервіси Apple;

Геймерські платформи: магазин Steam, онлайн-ігри Dota 2 і Roblox;

Відеостримінговий сервіс Twitch;

Платформа для розробників GitHub;

Pornhub;

Також виникли проблеми в роботі сервісів російських операторів зв'язку та банків.

Економічна правда.