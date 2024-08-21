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У Росії почалися проблеми з десятками популярних сервісів

Середа, 21 серпня 2024, 14:44 - Артур Крижний
 
Проблеми з Telegram
DownDetector

У Росії почалися проблеми з десятками популярних сервісів, серед них Telegram, WhatsApp, Сервіси Apple, Steam та Pornhub.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, про окремі проблеми пише й російське попагандистське видання "РИА Новости".

Спочатку про проблеми з месенджерами почалися з Telegram: користувачі, в основному з Росії та Узбекистану, скаржилися на довге завантаження та оновлення повідомлень.

Це випливає з даних сервісу Downdetector.

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Сервіс зафіксував різке збільшення повідомлень про проблеми у роботі Telegram близько 14:12 21 серпня.

Судячи з коментарів, зі збоєм зіткнулися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану. 

Користувачі сервісу повідомляють, що в Росії месенджер працює тільки з VPN. 

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Оновлено. Крім Telegram, проблеми з роботою у РФ почалися й у WhatsApp, Skype, Discord та iMessage.

 
Cбой.рф

Також, у Росії користувачі повідомляють про масові збої в роботі різних сервісів і сайтів:

  • "Вікіпедія";
  • Державні сервіси: "Госуслуги", "Ростелеком", сервіси Федеральної податкової служби;
  • Сайт для відстеження збоїв "Сбой.рф";
  • Сервіси Apple;
  • Геймерські платформи: магазин Steam, онлайн-ігри Dota 2 і Roblox;
  • Відеостримінговий сервіс Twitch;
  • Платформа для розробників GitHub;
  • Pornhub;
  • Також виникли проблеми в роботі сервісів російських операторів зв'язку та банків.

Економічна правда.

telegram
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