НКРЕКП продовжила тестування розкриття інсайдерської інформації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила тестовий режим розкриття учасниками оптового енергетичного ринку інсайдерської інформації на її платформах.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

Тестовий режим продовжено на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення.

Згідно з ним, внесено зміни до постанови НКРЕКП від 27 березня 2024 року №614 "Про затвердження Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку" (вимоги REMIT), що передбачала дію тестового режиму впродовж 60 днів від початку функціонування платформ інсайдерської інформації.

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Протягом тестового режиму розкриття інформації штрафні санкції за невиконання глави 4 постанови №614 не застосовуються.

Згідно з нею, зобов'язання щодо оприлюднення інсайдерської інформації вважається виконаним учасниками оптового енергоринку з моменту розміщення такої інформації на платформах її розкриття.

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