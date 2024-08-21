НКРЕКП продовжила тестування розкриття інсайдерської інформації
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила тестовий режим розкриття учасниками оптового енергетичного ринку інсайдерської інформації на її платформах.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".
Тестовий режим продовжено на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення.
Згідно з ним, внесено зміни до постанови НКРЕКП від 27 березня 2024 року №614 "Про затвердження Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку" (вимоги REMIT), що передбачала дію тестового режиму впродовж 60 днів від початку функціонування платформ інсайдерської інформації.
Протягом тестового режиму розкриття інформації штрафні санкції за невиконання глави 4 постанови №614 не застосовуються.
Згідно з нею, зобов'язання щодо оприлюднення інсайдерської інформації вважається виконаним учасниками оптового енергоринку з моменту розміщення такої інформації на платформах її розкриття.