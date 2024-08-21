На Миколаївщині через падіння дрона пошкоджене енергообладнання
Середа, 21 серпня 2024, 11:36 -
У Миколаївській області внаслідок падіння російського дрона на одну з підстанцій пошкоджене енергетичне обладнання.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Миколаївобленерго".
"Енергетичне обладнання постраждало внаслідок падіння ворожого дрону на одну з підстанцій", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що станом на ранок середи заживлено 408 побутових споживачів та 30 юридичних, що знеструмлювалися через бойові дії.
Реклама:
Економічна правда.
Реклама: