На Миколаївщині через падіння дрона пошкоджене енергообладнання

У Миколаївській області внаслідок падіння російського дрона на одну з підстанцій пошкоджене енергетичне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Миколаївобленерго".

"Енергетичне обладнання постраждало внаслідок падіння ворожого дрону на одну з підстанцій", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на ранок середи заживлено 408 побутових споживачів та 30 юридичних, що знеструмлювалися через бойові дії.

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Економічна правда.