В Україні росте кількість боргів по аліментах: де найбільше

На 14% побільшало боргів по аліментах від початку великої війни.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Майже 190 тисяч проваджень щодо боржників по аліментах зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників станом на початок серпня 2024 року.

Повідомляється, що їх кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни. 91% боржників — чоловіки. У 2024 році проваджень за борги по аліментах побільшало на 2,8 тисячі.

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187 246 проваджень за борги по аліментах нараховується в Україні станом на початок серпня 2024 року. За більш ніж два роки повномасштабної війни Реєстр поповнився на 23 376 проваджень. Від початку року на боржників по аліментах відкрили майже 3 тисячі проваджень.

Абсолютна більшість боржників по аліментах — чоловіки: 91% проваджень. На жінок припадає 9% усіх заборгованостей по аліментах.

Починаючи з 2021 року Дніпровщина посідає перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах.

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Економічна правда.