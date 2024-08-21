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ОТП БАНК отримав $2,76 млн гранту на кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу від USAID

Середа, 21 серпня 2024, 10:00 - PROMOTED

АТ "ОТП БАНК" отримав другий грант від Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" для розширення доступу мікро-, малих і середніх підприємств до фінансування. За рахунок першого траншу вже було профінансовано понад 100 компаній.

 

З урахуванням нового траншу на $2,76 млн загальна сума гранту зросте до $4 млн. Кошти буде направлено на компенсацію частини процентної ставки для підприємств-позичальників.

Грантова програма передбачає, що Банк кредитуватиме бізнес за відсотковою ставкою 9,9% річних у перший рік дії кредитного договору. Різницю між ставкою для клієнтів та ринковою ставкою буде компенсовано за рахунок грантових коштів.

У другий і подальші роки клієнти сплачуватимуть проценти за користування кредитними коштами за ставкою UIRD3m+5% річних (UIRD3m – український індекс ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб).

Отримати фінансування на пільгових умовах від ОТП БАНК зможуть мікро-, малі й середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро та кількістю співробітників до 250 осіб, що належать до однієї з таких цільових груп:

  • релокований бізнес або той, що постраждав від бойових дій;
  • компанії, що належать до критичних галузей економіки (агровиробництво, транспорт, логістика, переробка тощо);
  • компанії, співвласницями яких є жінки.

"Проєкт розпочав співпрацю з ОТП БАНК за цією грантовою програмою у вересні 2023 року. Результати нашого партнерства є вагомими. За цей час понад 100 підприємств отримали від банку фінансування на майже 550 млн грн за компенсованою процентною ставкою.

Завдання на другому етапі реалізації програми ще амбітнішізабезпечити доступ до фінансування та компенсувати процентну ставку більш ніж 330 підприємствам.

Віримо, що така підтримка бізнесу сприятиме відновленню економіки України, яка надзвичайно сильно страждає від війни", – наголосив Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу".

Максимальна сума кредиту, яку зможе отримати компанія чи об'єднана група компаній за цією програмою, становить 20 млн грн, мінімальна – 1 млн грн.

Грантова програма поширюється і на угоди факторингу, за якими клієнти банку можуть отримати до 90% від вартості постачань у сумі від 2 млн грн до 20 млн грн.

Для сільгоспвиробників діятимуть спеціальні умови, якщо вони використають кошти, отримані у межах грантової програми, на закупівлю продукції у партнерів "ОТП Агро Фабрики".

"Співпраця ОТП БАНК та Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" продовжується, і це для нас багато означає. Банк показав себе надійним та ефективним партнером, перевіреним часом, що бездоганно виконує взяті на себе зобовязання.

Грант є надважливим для України та її економіки, яка зазнає неймовірного тиску в умовах війни.

Завдяки цій програмі бізнеси з критичних галузей отримають таку необхідну для них підтримку, постраждалі від війни компанії зможуть відновитися, а жінки-підприємниці одержать додатковий стимул для розвитку своєї справи", – зазначив Володимир Мудрий, СЕО ОТП БАНК.

Економічна правда
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