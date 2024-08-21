ОТП БАНК отримав $2,76 млн гранту на кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу від USAID

АТ "ОТП БАНК" отримав другий грант від Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" для розширення доступу мікро-, малих і середніх підприємств до фінансування. За рахунок першого траншу вже було профінансовано понад 100 компаній.

З урахуванням нового траншу на $2,76 млн загальна сума гранту зросте до $4 млн. Кошти буде направлено на компенсацію частини процентної ставки для підприємств-позичальників.

Грантова програма передбачає, що Банк кредитуватиме бізнес за відсотковою ставкою 9,9% річних у перший рік дії кредитного договору. Різницю між ставкою для клієнтів та ринковою ставкою буде компенсовано за рахунок грантових коштів.

У другий і подальші роки клієнти сплачуватимуть проценти за користування кредитними коштами за ставкою UIRD3m+5% річних (UIRD3m – український індекс ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб).

Отримати фінансування на пільгових умовах від ОТП БАНК зможуть мікро-, малі й середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро та кількістю співробітників до 250 осіб, що належать до однієї з таких цільових груп:

релокований бізнес або той , що постраждав від бойових дій ;

бізнес або той що постраждав від бойових дій компанії , що належать до критичних галузей економіки ( агровиробництво , транспорт , логістика , переробка тощо );

що належать до критичних галузей економіки агровиробництво транспорт логістика переробка тощо компанії , співвласницями яких є жінки .

"Проєкт розпочав співпрацю з ОТП БАНК за цією грантовою програмою у вересні 2023 року. Результати нашого партнерства є вагомими. За цей час понад 100 підприємств отримали від банку фінансування на майже 550 млн грн за компенсованою процентною ставкою. Завдання на другому етапі реалізації програми ще амбітніші – забезпечити доступ до фінансування та компенсувати процентну ставку більш ніж 330 підприємствам. Віримо, що така підтримка бізнесу сприятиме відновленню економіки України, яка надзвичайно сильно страждає від війни", – наголосив Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу".

Максимальна сума кредиту, яку зможе отримати компанія чи об'єднана група компаній за цією програмою, становить 20 млн грн, мінімальна – 1 млн грн.

Грантова програма поширюється і на угоди факторингу, за якими клієнти банку можуть отримати до 90% від вартості постачань у сумі від 2 млн грн до 20 млн грн.

Для сільгоспвиробників діятимуть спеціальні умови, якщо вони використають кошти, отримані у межах грантової програми, на закупівлю продукції у партнерів "ОТП Агро Фабрики".