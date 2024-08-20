Акції Netflix сягнули рекордної ціни: причини

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Акції Netflix досягли першого історичного максимуму з 17 листопада 2021 року. Цього року акції зросли на 43%, додавши 90 млрд дол до ринкової капіталізації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Netflix Inc. продовжили свій ріст шосту сесію і досягли історичного максимуму, оскільки зміни, внесені компанією до своєї стрімінгової платформи, сприяють зростанню кількості підписників і продажів.

У вівторок акції компанії з Лос-Гатоса, штат Каліфорнія, зросли на 3,3% до 711,33 дол, перевищивши внутрішньоденний максимум 2021 року в 700,99 дол. Акції впали після того, як побоювання інвесторів викликало зменшення кількості підписників і посилення конкуренції з боку конкуруючих потокових платформ.

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Відтоді Netflix вжив заходів, щоб відродити підписку, поборовши практику спільного використання паролів, запровадивши дешевший план підписки з рекламою та інвестуючи в успішні франшизи, такі як романтичний драматичний серіал "Бріджертони".

Ці зусилля також допомогли компанії уникнути зростаючої конкуренції з боку стрімінгових пропозицій від Walt Disney Co., Paramount Global та Apple Inc. У другому кварталі Netflix збільшив свою перевагу над конкурентами, додавши 8,05 мільйона клієнтів.

Цього року акції компанії зросли на 43%, додавши до її ринкової капіталізації близько 90 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg. У 2024 році акції також випередили своїх конкурентів і технологічний індекс Nasdaq 100.

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Економічна правда.