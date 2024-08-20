Київська влада закликала поліцію не пускати вантажівки на аварійний міст Патона

Київська міська державна адміністрація закликала патрульну поліцію не пускати вантажівки на аварійний міст Патона через Дніпро.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як зазначають у Департаменті, рух вантажівок мостом Патона заборонений для зменшення тиску на конструкції штучної споруди.

"Водії, які порушують цю заборону, шкодять міській інфраструктурі та руйнують столичні стратегічні об’єкти, яким є цей міст", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Раніше міська влада зверталася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через р. Дніпро для уникнення аварійних ситуацій.

Економічна правда

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