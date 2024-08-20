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Київська влада закликала поліцію не пускати вантажівки на аварійний міст Патона

Вівторок, 20 серпня 2024, 17:31 - Віктор Волокіта

Київська міська державна адміністрація закликала патрульну поліцію не пускати вантажівки на аварійний міст Патона через Дніпро.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як зазначають у Департаменті, рух вантажівок мостом Патона заборонений для зменшення тиску на конструкції штучної споруди.

"Водії, які порушують цю заборону, шкодять міській інфраструктурі та руйнують столичні стратегічні об’єкти, яким є цей міст", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Раніше міська влада зверталася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через р. Дніпро для уникнення аварійних ситуацій.

Економічна правда

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