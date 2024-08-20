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Японія посилює бізнес-зв'язки з Україною: відкриється офіс JETRO

Вівторок, 20 серпня 2024, 16:56 - Віктор Волокіта

Міністерство економіки зареєструвало представництво офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Відкриття офісу JETRO у Києві дозволить поглибити розвиток партнерства та сприятиме поглибленню ділової співпраці між компаніями України та Японії.

"Відкриття представництва JETRO в Україні є стратегічним кроком, результатом продуктивних переговорів з урядом Японії, і знаменує собою початок нової ери співпраці між нашими двома країнами", – прокоментував заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

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Японія планує надати $188 млн на підтримку проєктів економічного відновлення України, додав заступник міністра. Серед пріоритетів України – енергетика, ЖКГ, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. 

Створення офісу JETRO прискорить впровадження японських технологій у нашій країні та відкриє нові ринки для продукції японських брендів, яка вироблятиметься в Україні.

Довідково

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JETRO (Japan External Trade Organization) – Офіс Японської організації зовнішньої торгівлі, незалежний адміністративний орган під егідою Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, створений для сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами світу.

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Економічна правда
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