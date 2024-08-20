ЄС поновлює мита на імпорт українського меду
Європейська комісія повторно запроваджує тарифні квоти на український мед, заявивши, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт.
Про це повідомляє Euractiv.
Виконавча влада ЄС оголосила, що експорт меду з України досяг встановленого ліміту, що призвело до запровадження "екстреного гальма".
Максимальний обсяг імпорту для цього продукту на весь 2024 рік становить 44, 417 тис. т, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже зараз перевищує ці обсяги.
Тож український мед з середи 21 серпня, що імпортується країнами Євросоюзу, підпадає під тарифні квоти Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС від 2016 року.
"Додатковий імпорт буде обкладатися митами в режимі найбільшого сприяння", - йдеться в пресрелізі.
Виконавча влада ЄС повідомила, що з 1 січня 2025 року по червень 2025 року до меду застосовуватиметься нова тарифна квота у розмірі 18,507 тис. т.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто – зупинив експорт до кінця року.
13 травня Рада Євросоюзу схвалила призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік.
Економічна правда