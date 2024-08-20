У черкаському бізнес-центрі "Слов’янський" прийматимуть офіційні делегації

Після реконструкції бізнес-центру "Слов’янський" у Черкасах у приміщенні планують облаштувати залу для офіційних делегацій. Власник приміщення – ПП "Надія" – надаватиме залу у користування місту безоплатно.

Про цей проєкт написав на своїй Фейсбук-сторінці черкаський міський голова Анатолій Бондаренко: "Зараз офіційні делегації ми приймаємо в приміщенні мерії – в моєму робочому кабінеті або в залі засідань, – розповідає мер Черкас Анатолій Бондаренко. – Звісно, це більш робочі приміщення, вони не дуже підходять для таких потреб. Зараз, коли будівля бізнес-центру "Слов’янський" відреконструйована, має представницький вигляд, виникла ідея приймати офіційні делегації саме там. Попри те, що бізнес-центр у приватній власності, його власники надаватимуть місту можливість використовувати залу для урочистих і протокольних прийомів безоплатно. Зараз облаштування на початковому етапі, але сподіваємось, що вже скоро зможемо започаткувати таку практику, яка, безумовно, додасть позитивного іміджу місту".

Засновник ПП "Надія", якому належить бізнес-центр "Слов’янський", Андранік Казарян каже: ця ініціатива – це ще один подарунок місту від компанії.

"Будівля бізнес-центру "Слов’янський" – це обличчя нашого міста незалежно від того, кому належить це приміщення, – вважає Андранік Казарян. – Ми дуже ретельно провели реконструкцію цього будинку, додали підсвітку. Оскільки ця будівля є візитівкою Черкас, ми вирішили, що буде логічним приймати саме в ній офіційні делегації. Якщо зайти в бізнес-центр через центральний вхід, у великому холі висить старовинна люстра. Через цей хол і прямуватимуть офіційні делегації до спеціальної зали для прийому гостей. Тут можемо створити більш урочисту обстановку і приймати офіційних осіб згідно з протоколом. Плануємо облаштувати там професійну конференц-залу – з сучасною системою відеоконференцій. В майбутньому, залежно від того, з якої країни приїздитимуть дипломати, підніматимемо біля входу прапор тієї країни – поруч із прапором України і прапором Черкас".

Коли мер розмістив на своїй сторінці допис про створення зали для офіційних делегацій в бізнес-центрі "Слов’янський", деякі коментатори вимагали зупинити реконструкцію будинку на Замковому узвозі, який також здійснює ПП "Надія".