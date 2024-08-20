ООН перераховуватиме додаткові виплати пенсіонерам до кінця року
Майже пів мільйона пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях України, отримали грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), програма діятиме до кінця року.
Про це йдеться в пресрелізі ООН.
В повідомленні зазначається, що завдяки щедрому фінансуванню Німеччини, Європейського Союзу, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії та приватних донорів, впродовж останніх 12 місяців ВПП перерахувала понад 2 мільярди гривень (48,5 мільйонів доларів США) пенсіонерам, які проживають на територіях, визначених урядом як зони активних або можливих бойових дій.
Програму було запущено у серпні 2023 року, щоб надавати грошову допомогу вразливим пенсіонерам, чия щомісячна пенсія є нижчою за 3 250 гривень.
Від ВПП пенсіонери отримують щомісячну доплату, яка дорівнює різниці між їхньою поточною пенсією та 3 250 гривень.
Програма діятиме до кінця року.
Нагадаємо:
Станом на 16 серпня 2024 року на виплати пенсій Пенсійним фондом направлено 44,2 мільярда гривень.
Економічна правда