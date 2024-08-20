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ООН перераховуватиме додаткові виплати пенсіонерам до кінця року

Вівторок, 20 серпня 2024, 14:55 - Віктор Волокіта

Майже пів мільйона пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях України, отримали грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), програма діятиме до кінця року. 

Про це йдеться в пресрелізі ООН. 

В повідомленні зазначається, що завдяки щедрому фінансуванню Німеччини, Європейського Союзу, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії та приватних донорів, впродовж останніх 12 місяців ВПП перерахувала понад 2 мільярди гривень (48,5 мільйонів доларів США) пенсіонерам, які проживають на територіях, визначених урядом як зони активних або можливих бойових дій. 

Програму було запущено у серпні 2023 року, щоб надавати грошову допомогу вразливим пенсіонерам, чия щомісячна пенсія є нижчою за 3 250 гривень. 

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Від ВПП пенсіонери отримують щомісячну доплату, яка дорівнює різниці між їхньою поточною пенсією та 3 250 гривень. 

Програма діятиме до кінця року. 

Нагадаємо: 

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Станом на 16 серпня 2024 року на виплати пенсій Пенсійним фондом направлено 44,2 мільярда гривень.

Економічна правда

пенсії ООН
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