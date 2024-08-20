У Києві дозволили будувати 10-поверховий готель на Хрещатику

Державна інспекція архітектури та містобудування 13 серпня видала дозвіл на будівництво офісно-готельного комплексу "Столичний" на Хрещатику.

Про це повідомляється в реєстрі будівельної діяльності, пише LIGA.net.

Замовником будівництва буде ТОВ "Грааль".

Бенефіціари компанії – Ігор Ніконов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) і Олег Гавриляк.

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У 2003 році Київська міськадміністрація визнала цю фірму переможцем інвестиційного конкурсу на реконструкцію Європейської площі з будівництвом комплексу нежитлових приміщень і облаштуванням підземного простору під Хрещатиком (від Майдану до Європейської площі) і під вулицею Грушевського (від Європейської площі до будинку №4).

Центральним елементом проєкту реконструкції мало стати будівництво хмарочоса – офісно-готельного комплексу "Столичний" на кілька десятків поверхів.

Ці плани призвели до протесту громадськості, оскільки земельна ділянка розташована в межах історичного ареалу пам'ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" і частково в межах буферної зони об'єкта ЮНЕСКО.

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У 2021 році Київська міська рада проголосувала за поновлення Граалю договору оренди земельної ділянки на вулиці Хрещатик, 5 і передання сусідньої земельної ділянки на вулиці Грушевського, 4б під забудову.

Тоді депутатам показували передпроєктні зображення, в яких про будівництво хмарочоса вже не йшлося. На рендерах було показано проєкти будинків в один рівень із сусідніми.

Планують два будинки на 10 поверхів кожен.

Інвестор також планує побудувати підземний паркінг на 146 автомобілів.







В Киеве разрешили строить 10-этажный отель на Крещатике

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства 13 августа выдала разрешение на строительство офисно-гостиничного комплекса "Столичный" на Крещатике.

Об этом сообщается в реестре строительной деятельности, пишет LIGA.net.

Заказчиком строительства будет ООО "Грааль".

Бенефициары компании - Игорь Никонов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) и Олег Гавриляк.

В 2003 году Киевская горадминистрация признала эту фирму победителем инвестиционного конкурса на реконструкцию Европейской площади со строительством комплекса нежилых помещений и обустройством подземного пространства под Крещатиком (от Майдана до Европейской площади) и под улицей Грушевского (от Европейской площади до дома №4).

Центральным элементом проекта реконструкции должно было стать строительство небоскреба - офисно-гостиничного комплекса "Столичный" на несколько десятков этажей.

Эти планы привели к протесту общественности, поскольку земельный участок расположен в пределах исторического ареала памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" и частично в пределах буферной зоны объекта ЮНЕСКО.

В 2021 году Киевский городской совет проголосовал за возобновление Граалю договора аренды земельного участка на улице Крещатик, 5 и передачу соседнего земельного участка на улице Грушевского, 4б под застройку.

Тогда депутатам показывали предпроектные изображения, в которых о строительстве небоскреба речь уже не шла. На рендерах были показаны проекты домов в один уровень с соседними.

Планируют два дома по 10 этажей каждый.

Инвестор также планирует построить подземный паркинг на 146 автомобилей.