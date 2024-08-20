У Ростовській області третю добу не можуть загасити нафтобазу: палає вже 22 ємності

Скриншот з відео

У Ростовській області РФ третій день поспіль намагаються загасити пожежу на нафтобазі "Кавказ", де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії, але площа займання лише збільшилась у декілька разів – зараз там палають 22 ємності.

Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", "Интерфакс", РБК, Telegram-канал Baza, Meduza

Деталі: За даними місцевої влади, площа пожежі на нафтобазі в Пролетарську сягнула 10 тисяч квадратних метрів.

Повідомляється, що зараз там палає приблизно 22 із 74 ємностей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів.

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Займання гасять близько 520 осіб, задіяно рятувальників із сусідніх регіонів.

Поки що загоряння локалізувати не вдалося. На місці пожежі триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації.

Росіяни твердять, що пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області почалася в неділю "після падіння трьох БПЛА літакового типу".

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Місцева влада раніше в понеділок повідомляла про 18 постраждалих, зі свого боку губернатор Ростовської області Василь Голубєв казав, що постраждалі - пожежники. Пізніше очільник області заявляв про збільшення кількості постраждалих пожежників до 41 людини: госпіталізація знадобилася 18 із них, зокрема в реанімації перебувають п'ятеро.

У Пролетарському районі було запроваджено режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську 19 серпня ввели режим надзвичайної ситуації.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що розвідка та ЗСУ у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату "Кавказ" Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії.

Перед цим повідомлялось, що ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. За даним очевидців, всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа – горіли резервуари з дизпаливом.

Українська правда.