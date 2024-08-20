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Фонд держмайна хоче приватизувати ще один інститут у Харкові

Вівторок, 20 серпня 2024, 11:17 - Віктор Волокіта
 

Фонд держмайна виставив на онлайн аукціон український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування у Харкові. 

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

Згідно з повідомленням, загальна площа нерухомості – 5 324 м²

Інститут розташований в Салтівському районі, неподалік станції метро "Захисників України". До його складу входять:

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  • чотириповерхова адміністративна будівля з підвалом (4907 м²)
  • гараж спецмашин (217,7 м²) +2 одиниці транспортних засобів
  • сарай (46,1 м²)
  • склад металу (153,4 м²)

1 807 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, техніка тощо).

Як йдеться в повідомленні, аукціон відбудеться о 12:30, 27 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Прийом пропозицій триває до 20:00, 26 серпня. Стартова ціна – 1,5 млн грн (без ПДВ).

Нагадаємо:

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На минулому тижні перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові (Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень) пішов "з молотка" за понад 60 млн грн. За нього на платформі "Прозорро.Продажі" змагалися 34 учасники.

Економічна правда

Фонд держмайна
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