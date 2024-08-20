Фонд держмайна хоче приватизувати ще один інститут у Харкові
Фонд держмайна виставив на онлайн аукціон український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування у Харкові.
Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.
Згідно з повідомленням, загальна площа нерухомості – 5 324 м²
Інститут розташований в Салтівському районі, неподалік станції метро "Захисників України". До його складу входять:
- чотириповерхова адміністративна будівля з підвалом (4907 м²)
- гараж спецмашин (217,7 м²) +2 одиниці транспортних засобів
- сарай (46,1 м²)
- склад металу (153,4 м²)
1 807 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, техніка тощо).
Як йдеться в повідомленні, аукціон відбудеться о 12:30, 27 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Прийом пропозицій триває до 20:00, 26 серпня. Стартова ціна – 1,5 млн грн (без ПДВ).
Нагадаємо:
На минулому тижні перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові (Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень) пішов "з молотка" за понад 60 млн грн. За нього на платформі "Прозорро.Продажі" змагалися 34 учасники.
Економічна правда