Найпопулярніші бензинові авто липня: що обирали українці

У липні автопарк України поповнили 2,4 тисячі нових авто з бензиновими двигунами.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вона охоплювала 45% ринку нових авто, то зараз – 38%.

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Реклама:

MAZDA CX5 - 147 од.;

KIA Sportage - 137 од.;

SKODA Octavia - 119 од.;

SUZUKI SX4 - 100 од.;

HYUNDAI Tucson - 99 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 року

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Реклама:

VOLKSWAGEN Golf - 508 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 447 од.;

AUDI Q5 - 430 од.;

NISSAN Rogue - 371 од.;

AUDI A4 - 364 од.

Економічна правда.