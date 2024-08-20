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Найпопулярніші бензинові авто липня: що обирали українці

Вівторок, 20 серпня 2024, 09:28 - Артур Крижний

У липні автопарк України поповнили 2,4 тисячі нових авто з бензиновими двигунами.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вона охоплювала 45% ринку нових авто, то зараз – 38%.

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

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  • MAZDA CX5 - 147 од.;
  • KIA Sportage - 137 од.;
  • SKODA Octavia - 119 од.;
  • SUZUKI SX4 - 100 од.;
  • HYUNDAI Tucson - 99 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 року

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

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  • VOLKSWAGEN Golf - 508 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 447 од.;
  • AUDI Q5 - 430 од.;
  • NISSAN Rogue - 371 од.;
  • AUDI A4 - 364 од.

Економічна правда.

автопром
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