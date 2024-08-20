Найпопулярніші бензинові авто липня: що обирали українці
Вівторок, 20 серпня 2024, 09:28 -
У липні автопарк України поповнили 2,4 тисячі нових авто з бензиновими двигунами.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вона охоплювала 45% ринку нових авто, то зараз – 38%.
До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
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- MAZDA CX5 - 147 од.;
- KIA Sportage - 137 од.;
- SKODA Octavia - 119 од.;
- SUZUKI SX4 - 100 од.;
- HYUNDAI Tucson - 99 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 року
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
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- VOLKSWAGEN Golf - 508 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 447 од.;
- AUDI Q5 - 430 од.;
- NISSAN Rogue - 371 од.;
- AUDI A4 - 364 од.
Економічна правда.
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