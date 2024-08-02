Експорт нафти РФ з її західних портів впав до 19-місячного мінімуму - Bloomberg

У липні експорт російської нафти з ключових західних портів впав до 19-місячного мінімуму, а загальний експорт нафти - найнижчий майже за рік.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Глобальні постачання знизилися на приблизно 586 тисяч барелів на добу минулого місяця.

Особливо відчутно скоротились постачання до Китаю — на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим зафіксованим падінням цього року.

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Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США допомогло частково компенсувати зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Російський експорт, переважно сорту Urals, з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з Новоросійська на Чорному морі, у липні впав до майже 1,8 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у червні цей показник складав 2,2 мільйона барелів на добу.

Росія почала краще дотримуватись своїх квот у рамках угоди OPEC+, а також спостерігається відновлення роботи нафтопереробних заводів всередині країни, що може зменшити обсяги нафти, які експортуються.

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Окремий аналіз, проведений цього тижня, показав, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів впали до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Економічна правда.