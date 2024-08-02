Всі розділи
Укр / Рус

Експорт нафти РФ з її західних портів впав до 19-місячного мінімуму - Bloomberg

П'ятниця, 2 серпня 2024, 19:56 - Артур Крижний

У липні експорт російської нафти з ключових західних портів впав до 19-місячного мінімуму, а загальний експорт нафти - найнижчий майже за рік.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Глобальні постачання знизилися на приблизно 586 тисяч барелів на добу минулого місяця.

Особливо відчутно скоротились постачання до Китаю — на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим зафіксованим падінням цього року. 

Реклама:

Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США допомогло частково компенсувати зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Російський експорт, переважно сорту Urals, з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з Новоросійська на Чорному морі, у липні впав до майже 1,8 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у червні цей показник складав 2,2 мільйона барелів на добу.

Росія почала краще дотримуватись своїх квот у рамках угоди OPEC+, а також спостерігається відновлення роботи нафтопереробних заводів всередині країни, що може зменшити обсяги нафти, які експортуються.

Реклама:

Окремий аналіз, проведений цього тижня, показав, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів впали до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Економічна правда.

нафта торгівля РФ
Реклама:
Матеріали за темою
Ціни на нафту впали до двомісячного мінімуму: яка причина 2 серпня 2024, 18:41
Буріння нафти в Росії падає з рекордних показників: причина 2 серпня 2024, 13:33
Ціни на нафту зросли, хоча очікувалось четверте падіння за тиждень 2 серпня 2024, 12:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті