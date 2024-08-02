Експорт нафти РФ з її західних портів впав до 19-місячного мінімуму - Bloomberg
У липні експорт російської нафти з ключових західних портів впав до 19-місячного мінімуму, а загальний експорт нафти - найнижчий майже за рік.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Глобальні постачання знизилися на приблизно 586 тисяч барелів на добу минулого місяця.
Особливо відчутно скоротились постачання до Китаю — на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим зафіксованим падінням цього року.
Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США допомогло частково компенсувати зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.
Російський експорт, переважно сорту Urals, з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з Новоросійська на Чорному морі, у липні впав до майже 1,8 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у червні цей показник складав 2,2 мільйона барелів на добу.
Росія почала краще дотримуватись своїх квот у рамках угоди OPEC+, а також спостерігається відновлення роботи нафтопереробних заводів всередині країни, що може зменшити обсяги нафти, які експортуються.
Окремий аналіз, проведений цього тижня, показав, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів впали до найнижчого рівня з грудня 2022 року.
Економічна правда.