Під час перевірки найбільшої в Росії Калузької тютюнової фабрики (КТФ) на складах знайшли мільйони пачок контрафактних сигарет.

Про це повідомляє The Moskow TImes.

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) під час перевірки Калузької тютюнової фабрики виявили на складах підприємства мільйони пачок контрафактних сигарет.

Повідомляється, що серед них були західні бренди Marlboro, Kent і Rothmans, а також білоруська марка Корона Kalipso. Загалом було вилучено 6,2 млн пачок цигарок, близько 300 тис. підроблених акцизних марок Білорусі та 500 тис. підроблених марок "Держзнаку".

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Вартість контрафактних немаркованих сигарет, зокрема з нанесеними підробленими марками акцизного збору, становить близько 800 млн руб (9.36 млн дол).

Зазначається, що усю цю продукцію виробляли під виглядом справжніх сигарет на виробничих лініях фабрики.

Фабрика постачала цигарки в Кремль: він закупив у підприємства цигарок на 19,05 млн руб. В управлінні справами президента тоді стверджували, що це "звичайна комерційна діяльність", яка ведеться не на бюджетні гроші.

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За підсумками 2023 року частка незаконного обігу цигарок у Росії оцінювалася в 12,6%, а в Калузькій області - у 28%.

Економічна правда