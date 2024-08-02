Бізнес-центр у Києві продадуть через борги Жеваго

бізнес-центр "Основа" Google Maps

Національний банк відсудив у ТОВ "Будівельна компанія Основа" бізнес-центр "Основа" загальною площею 22 621 кв м, який знаходиться у центрі Києва на вулиці Іоана Павла ІІ, 4/6.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

В НБУ нагадали, що ТОВ "Будівельна компанія "Основа" у 2008 році уклало з Нацбанком договір іпотеки на майновий комплекс в забезпечення виконання зобов’язань за наданими АТ "Банк "Фінанси та Кредит" кредитами рефінансування.

Оскільки АТ "Банк "Фінанси та Кредит" не виконав зобов’язання за кредитами, Національний банк у 2016 році звернувся до господарського суду з позовом про стягнення майнового корпусу.

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13 грудня 2023 року Господарський суд Київської області дозволив передати БЦ "Основа" Національному банку для продажу на торгах, а 25 липня 2024 року Північний апеляційний господарський суд відмовив будівельній компанії "Основа" у задоволенні апеляційної скарги.

І тепер Національний банк України отримав можливість розпочати примусову реалізацію майна ТОВ "Будівельна компанія "Основа" в рахунок часткового погашення заборгованості за кредитами рефінансування АТ "Банк "Фінанси та Кредит" перед Нацбанком.

Нагадаємо:

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Господарський суд Києва за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заарештував грошові кошти на всіх рахунках і майно, яке належить Костянтину Жеваго як ексвласнику виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" у справі про стягнення з нього 46 млрд грн.

Економічна правда