Податкова попереджає про розповсюдження фішингових листів начебто від її імені

Державна податкова служба повідомила про масове розповсюдження начебто від її імені електронних листів зі шкідливим вмістом.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Протягом останніх днів зафіксовано масове розповсюдження електронних листів, начебто від імені Державної податкової служби України, що містять посилання для завантаження файлу. У випадку переходу за прикріпленим посиланням, на комп'ютер буде завантажено файл, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми, що створить технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персональних комп'ютерів", - ідеться у повідомленні.

У відомстві заявили, що відправка таких повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної податкової служби України.

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ДПС просить платників звертати особливу увагу на адресу електронної пошти відправника листа та перевіряти її достовірність.

Офіційним зареєстрованим доменом ДПС, нагадали у відомстві, є "tax.gov.ua".

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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала кібератаки за допомогою електронних листів з тематикою військовополонених з Курської області РФ.

Економічна правда.