Нові ініціативи уряду можуть заблокувати експорт агропродукції - бізнес-асоціація

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) висловлює серйозне занепокоєння щодо нових ініціатив уряду, які можуть загрожувати стабільному функціонуванню аграрного сектора.

Про це повідомляє пресслужба EBA.

Так, йдеться про проєкт постанови Кабінету Міністрів, який змінює порядок реєстрації податкових накладних, та проєкт наказу Міністерства фінансів.

На думку експертів, нововведення створюють значні ризики для нормального функціонування аграрної галузі. Основна проблема полягає в тому, що зміни ускладнюють адміністрування податку на додану вартість (ПДВ), особливо щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування на експортні операції.

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Пункти, які викликають занепокоєння бізнесу:

Ускладнення процесу реєстрації: Підприємства, що виконують умову щодо повернення експортної виручки у розмірі не менше 80%, будуть змушені реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в загальному порядку. Це потребує додаткового часу та ресурсів. Проблеми з перевірками: Для великих підприємств перевірки на безумовну реєстрацію податкових накладних можуть бути негативними через невиконання дрібних умов, таких як невчасна подача звітності або наявність незначного податкового боргу. Ризики через контрагентів: Формула для обрахунку загального обсягу операцій з вивозу за межі України враховує суму придбання у ризикового контрагента. Реклама:

Бізнес побоюється, що такі нововведення фактично переведуть експорт аграрної продукції на ручне керування через можливе блокування податкових накладних та розрахунків коригування.

Все через те, що відсутня будь-яка відповідальність посадових осіб ДПС за винесення помилкових або свідомо неправомірних рішень щодо визнання ризиковості підприємств чи операцій, що призвело до втрат підприємства-експортера унаслідок блокування податкових накладних та розрахунків коригування.

Можливі наслідки для економіки:

Представники бізнесу застерігають, що блокування податкових накладних у запропонованому механізмі може означати блокування експорту на невизначений час у зв’язку із послідовними запитами усіх можливих первинних документів та залишення статусу ризиковості впродовж тривалого терміну.

На думку асоціації, нововведення можуть підвищити ризики значних втрат, зокрема:

Ускладнення адміністрування ПДВ для експортних операцій.

Затримки в розблокуванні податкових накладних можуть призвести до зриву контрактів, додаткових витрат і псування товарів.

Процедури оскарження рішень можуть затягнутися, що призведе до втрати економічного сенсу операцій та необхідності реєстрації нових накладних.

Також, це може призвести до колапсу всієї системи морських портів України та суттєво зменшити надходження валютної виручки.

Пропозиції від бізнесу:

Європейська Бізнес Асоціація пропонує виключити з механізму блокування податкових накладних експортерів з позитивною історією та тих, хто не здійснював зловживань з неповерненням валютної виручки. Асоціація пропонує два аспекти:

Безумовна реєстрація податкових накладних для добропорядних експортерів, які виконують умову про повернення не менше ніж 80% валютної виручки у встановлені строки. Безумовна реєстрація для всіх інших експортерів за наявності позитивної податкової історії, без перевірок на відповідність ризиковості операцій та платника.

Довідка. Податкова накладна – це ключовий електронний документ для платників ПДВ, необхідний для отримання податкового кредиту. Згідно з новими правилами, реєстрація таких накладних може стати значно складнішою, що в свою чергу створить додаткові перешкоди для підприємств, які займаються експортом аграрної продукції.

Економічна правда.