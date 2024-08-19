Американська компанія заходить на крипторинок ЄС

Американський крипто-менеджер уклав угоду про вихід на європейський ринок. Bitwise придбала ETC Group після того, як у червні Robinhood придбала криптовалютну біржу Bitstamp за 200 млн дол.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія Bitwise Asset Management завершила другу за останні три місяці угоду з поглинання європейської криптовалютної компанії американською фінансовою групою.

Американський менеджер криптовалютних фондів закрив угоду з придбання лондонської ETC Group, вперше розширивши свою присутність в Європі, оголосили групи в понеділок.

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Ця угода є ще однією ознакою того, що набагато більший інвестиційний ринок США надає американським компаніям вогневу міць для виходу на європейський ринок, де такі провідні компанії з управління активами, як BlackRock, Vanguard і Fidelity, зайняли міцні позиції.

Угода відбулася після того, як у червні каліфорнійський роздрібний брокер Robinhood придбав європейську криптовалютну біржу Bitstamp за 200 млн дол.

Розширення Bitwise відбувається через сім років після заснування і через кілька місяців після запуску двох перших біржових фондів на основі біткоїна та ефіру в США. Попри відсутність масштабу та впізнаваності, як у деяких конкурентів, біржовий фонд Bitwise накопичив понад 2 млрд дол з моменту свого дебюту.

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Bitwise заявила, що очікує, що після придбання під управлінням будуть активи на суму близько 4,5 млрд дол. Ця угода є першою угодою Bitwise в Європі, і співробітники ETC Group будуть збережені, в той час як її криптовалютні продукти будуть ребрендовані як транспортні засоби Bitwise.

Економічна правда.