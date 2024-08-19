Західні авіакомпанії скорочують рейси до Китаю: причини

Західні авіакомпанії скорочують кількість рейсів до Китаю, бо поєднання низького попиту і високої вартості польотів в обхід Росії зменшує їхню здатність конкурувати з місцевими перевізниками.

Про це повідомляє Financial Times.

Для багатьох західних авіакомпаній закриття повітряного простору Росії у 2022 році стало найважливішим фактором, що робить польоти до Китаю невигідними. Літаки змушені літати в обхід через Середню Азію, що збільшує рахунки на паливо, на які припадає від 25% до 30% операційних витрат.

У серпні 2024 року авіакомпанія British Airways заявила, що призупинить польоти між Лондоном і Пекіном з жовтня, а за кілька тижнів до того Virgin Atlantic вирішила закрити свій єдиний китайський маршрут до Шанхаю.

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Австралійська авіакомпанія Qantas, якої не торкнулася заборона на польоти в російському повітряному просторі, минулого місяця припинила свій маршрут Сідней-Шанхай, заявивши, що її літаки інколи летіли напівпорожніми.

Кількість рейсів міжнародних перевізників з Європи та Північної Америки до Китаю влітку цього року знизилася більш ніж на 60% від піка 2018 року (понад 13 000).

Китайські авіакомпанії, які можуть літати над Росією, скоротили рейси за такими маршрутами лише на 30% від свого піка у 2019 році.

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Водночас попит на безпосадкові авіаперевезення між США та Китаєм у 2024 році знизився на 76% порівняно з 2019 роком.

Можливість літати над Росією дозволила великим перевізникам Китаю захопити значну частку ринку на маршрутах до Західної Європи, сказав аналітик з дослідження капіталу DBS Джейсон Сум.

Китайські авіакомпанії збільшили регулярні рейси до Європи влітку цього року на 16% порівняно з 2019 роком до 14 835.

Минулого місяця China Eastern відкрила прямі рейси з Шанхаю до Марселя, а China Southern нещодавно почала польоти з Гуанчжоу до Будапешта. Цього року китайські авіакомпанії також отримали додаткові слоти в лондонському аеропорту Хітроу.

Економічна правда.