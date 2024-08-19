Інвестори очікують на "мʼяку посадку" економіки США – опитування

Переважна більшість інвесторів очікує на "мʼяку посадку" економіки США.

Про це повідомляє Financial Times.

Троє з чотирьох респондентів очікують, що Федеральній резервній системі вдасться досягти зниження темпів інфляції в США до цільового рівня, не спровокувавши рецесії в економіці. Це рекордна частка інвесторів, які чекають на "мʼяку посадку".

Поки більшість інвесторів очікує на "мʼяку посадку" економіки США, зростають побоювання, що провідні центральні банки запізнюються з помʼякшенням грошово-кредитної політики.

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Повідомляється, що головним фактором, що викликає побоювання в інвесторів, як і раніше, залишається геополітична ситуація. На другому місці з невеликим відривом зараз – можливі помилки центробанків.

Більшість (55%) учасників опитування вважають нинішні грошово-кредитні умови "надто жорсткими".

Зазначається, що було опитано 48 банків, страхових компаній, пенсійних фондів, керуючих активами, хедж-фондів.

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Економічна правда.