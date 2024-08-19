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Китай і США об’єднуються для врегулювання "фінансових стресів"

Понеділок, 19 серпня 2024, 11:48 - Олексій Артемчук

Китай та США створили в контактну групу для подолання "фінансових стресових подій".

Про це повідомляє Bloomberg.

Центральний банк Китаю заявив, що на зустрічі в Шанхаї було досягнуто домовленості з Міністерством фінансів США про призначення контактних осіб для вирішення будь-яких майбутніх "фінансових стресових подій", що є рідкісним прикладом того, як дві найбільші економіки світу шукають спільну мову.

Обидві сторони також "обмінялися списками контактів з питань фінансової стабільності" під час п'ятого засідання так званої Фінансової робочої групи, яка була створена після візиту міністра фінансів США Джанет Єллен до Китаю минулого року.

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Ці домовленості "дозволять фінансовим блокам обох сторін підтримувати своєчасні та безперебійні канали зв’язку та зменшувати невизначеність у разі виникнення фінансових стресів і операційних ризиків фінансових установ".

Економічна правда.

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Китай США торгівля
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