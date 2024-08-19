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"Росатом" забезпечує додаткові доходи бюджету РФ завдяки дочірній компанії у Нідерландах

Понеділок, 19 серпня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта , Європейська правда

Російська державна компанія "Росатом" завдяки дочірній компанії у Нідерландах постійно забезпечує додаткові доходи російському бюджету, відтак і фінансування війни проти України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі нідерландського NOS.

Нещодавно опублікований річний звіт дочірньої компанії "Росатому" у Нідерландах Uranium One засвідчує, що прибутки від діяльності цієї компанії опиняються у Росії та наповнюють російський бюджет на сотні мільйонів євро. 

"Росатом", як відомо, поки не потрапив під європейські санкції, попри його безпосередню роль в окупації Росією Запорізької АЕС – через те, що атомна енергетика багатьох країн залишається залежною від нього.

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Через компанію Uranium One "Росатом" займається видобутком сировини у Казахстані і Танзанії, звідки виручка надходить до Нідерландів, а далі – до Росії. У 2022 році дочірня компанія заявила прибуток на 222 млн євро, з яких десятки мільйонів були переказані "Росатому". Значну частку доходів забезпечують також торгівля ураном та інша діяльність. 

"Росатом" у 2022 році, за офіційними даними, заплатив до російського бюджету податки на 3,1 млрд євро. 

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС ухвалила останній, 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачали санкції проти російського газу.

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Неофіційно повідомляли, що у Євросоюзі обговорюють заборону на імпорт риби з Росії.

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Європейська правда

Росія війна
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