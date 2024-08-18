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Південнокорейські виробники ШІ-чіпів Rebellions і Sapeon домовилися про злиття

Неділя, 18 серпня 2024, 16:31 - Володимир Тунік-Фриз

Південнокорейські виробники чіпів штучного інтелекту Rebellions Inc і Sapeon Korea Inc підписали остаточну угоду про злиття.

Про це повідомляє Reuters.

Вони оголосили про переговори про злиття в червні.

Угода є спробою південнокорейських компаній кинути виклик світовим лідерам з виробництва чіпів штучного інтелекту, таким як Nvidia.

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Акціонерами Sapeon є найбільша телекомунікаційна компанія Південної Кореї SK Telecom і другий за величиною в світі виробник мікросхем пам'яті SK Hynix.

У липні Rebellions отримала інвестиції в розмірі 15 млн дол від Wa'ed Ventures, венчурного підрозділу Saudi Aramcoа. У Rebellions заявили, що це збільшило загальний обсяг фінансування до більш ніж 225 млн дол.

Економічна правда

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Південна Корея технології штучний інтелект
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