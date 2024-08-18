У Києві через спеку заборонили рух великогабаритних вантажівок
18 серпня у Києві обмежили рух габаритного транспорту через спеку. Про зняття обмежень повідомлять окремо.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.
Як зазначають у повідомленні, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Водії можуть залишити великогабаритний транспорт на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Про зняття обмежень Патрульна поліція Києва повідомить окремо у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо:
В Україні починається друга хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня.
Економічна правда