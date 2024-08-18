Всі розділи
Укр / Рус

У Києві через спеку заборонили рух великогабаритних вантажівок

Неділя, 18 серпня 2024, 14:25 - Володимир Тунік-Фриз

18 серпня у Києві обмежили рух габаритного транспорту через спеку. Про зняття обмежень повідомлять окремо.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Як зазначають у повідомленні, задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Водії можуть залишити великогабаритний транспорт на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Реклама:

Про зняття обмежень Патрульна поліція Києва повідомить окремо у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо:

В Україні починається друга хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня.

Реклама:

Економічна правда



Київ транспорт
Реклама:
Матеріали за темою
В київських бізнес-центрах знизилась вартість оренди  16 серпня 2024, 12:29
Метрополітен уклав з "Автострадою" угоду на будівництво метро на Виноградар за 13,8 млрд 15 серпня 2024, 16:30
Плюс 50% за рік. Чому ринок оренди квартир у Києві полетів угору 14 серпня 2024, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті