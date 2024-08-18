Верховний суд не дозволив віддати білорусам півмільйона євро і паралізувати роботу АРМА

Верховний суд України зупинив виконання рішення Господарського суду Львівської області та апеляції про скасування арешту з 455,6 тис євро, які знаходилися на банківських рахунках білоруської компанії "БНК-Україна".

Про це свідчать ухвали Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 6 серпня та 18 липня.

12 квітня 2022 року Подільська окружна прокуратура Києва визнала речовими доказами і арештувала 455,6 тис євро, які знаходилися на рахунках паливної компанії ТОВ "БНК-Україна" (зареєстроване у Львові), власниками якої є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та республіканське унітарне підприємство "ВО "Бєлоруснафта". Наразі діяльність "БНК-Україна" припинена.

Подільський райсуд Києва передав ці кошти в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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У листопаді 2023 року Галицький райсуд Львова скасував арешт на частину з цих коштів. Йдеться про 170,9 тис євро.

Слідчий суддя послався на практику ЄСПЛ та міжнародні договори, наголосивши, що втручання в право власності "БНК-Україна" повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а й містити розумну співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє власності.

В подальшому Господарський суд Львівської області спочатку у грудні 2023 року стягнув з АРМА на користь ТОВ "БНК-Україна" 284 612 євро, а потім у березні 2024 і 170 960 євро. В обох випадках до суду надходила заява від львіського ТОВ "Бел-петрол трейдінг" у справі про банкрутство "БНК-Україна". "Бел-петрол трейдінг" найбільший кредитор білоруської компанії.

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Західний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції.

У лютому і в червні Господарський суд Львівської області видав два судові накази про примусове виконання своїх попередніх рішень про стягнення з АРМА на користь білорусів 284 612 євро і 170 960 євро.

В подальшому Державна казначейська служба повідомило Агентство про обмеження проведення платежів за всіма його рахунками, а пізніше і про зупинення всіх операцій на його рахунках.

У липні та серпні Верховний суд зупинив виконання рішень господарських судів щодо стягнення з АРМА коштів на користь ТОВ "БНК-Україна".

В ухвалах ВС йдеться, що, обґрунтовуючи заяви про зупинення виконання оскаржуваних судових рішень, АРМА зазначає, що обмеження проведення платежів казначейством "спричинило фінансову нестабільність в діяльності Національного агентства, заблокувало сплату судового збору, чим поставило під загрозу належний захист АРМА державних інтересів в судах України, унеможливило виконання поточних фінансових зобов'язань".

"Слід звернути увагу на те, що господарські суди чомусь стягують для білорусів кошти не з депозитних рахунків, де вони зберігаються, спеціально для цього відкритих АРМА в АТ "Ощадбанк", а з казначейського рахунку Агентства, де лежать бюджетні кошти, виділенні його на утримання, що вже є повною нісенітницею", - так прокоментував судові рішення адвокат Андрій Потьомкін.

Нагадаємо:

За даними СБУ, ТОВ "БНК-Україна" причетне до фінансування агресії РФ проти України. Правоохоронці вважають, що підприємство перераховувало до країни-агресора доходи, отримані від експорту в Україну пального.

Економічна правда