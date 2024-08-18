У Лівані стався тотальний блекаут

У Лівані сталося "повне відключення електроенергії" по всій країні після того, як державна енергетична компанія заявила, що у неї закінчився газойль.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Відключення світла відбулося на тлі посилення обстрілів між Хезболлою та Ізраїлем.

Ліванська компанія Electricite Du Liban заявила, що останній енергоблок електростанції в Захрані був "примусово вимкнений", і що відключення електроенергії вплине на аеропорт, порти, водяні насоси, каналізаційні системи і в'язниці країни, повідомило в суботу ліванське державне Національне інформаційне агентство.

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В EDL запевнили, що як тільки мазут буде поставлено, робота блоків електростанції відновиться, і згодом електроенергія та електропостачання будуть поступово відновлені до попереднього рівня.

Тимчасовий виконавець обов'язків міністра енергетики Лівану Валід Фаяд повідомив, що світло в країні повернеться протягом 24-48 годин.

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Українська правда