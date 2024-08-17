Mastercard скорочує персонал на 3%

Платіжний оператор Mastercard скорочує свою глобальну чисельність персоналу на 3% в рамках реорганізації, яку він оголосив на початку цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Скорочення торкнеться близько 1 000 осіб, виходячи з останніх даних про робочу силу компанії. Згідно з даними річного звіту, наприкінці минулого року в компанії Purchase, що базується в Нью-Йорку, працювало 33 400 співробітників.

"У зв'язку з цими змінами ми плануємо перерозподілити ресурси в напрямки зростання", - заявив представник Mastercard, зокрема, розширення на нові ринки і посилення підрозділу, який займається кібербезпекою та боротьбою з шахрайством.

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Минулого місяця фінансовий директор Mastercard Сачін Мехра заявив, що компанія зафіксує одноразові витрати на реструктуризацію в розмірі 190 мільйонів доларів за три місяці, що закінчилися 30 вересня.

Економічна правда

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