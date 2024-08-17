Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду економіки у липні зі спеціальною темою: "Скільки грошей не вистачає Україні? Дефіцит бюджету, допомога партнерів та перспективи на 2025 рік".

Через затримку військової допомоги від США, уряд був змушений перемістити оборонні видатки з кінця року на "зараз". Зокрема внаслідок цього в бюджеті утворилася діра у $12 млрд, а влада заговорила про підвищення податків.

На події спільно з представниками уряду та парламенту ми обговоримо, де знайти кошти, щоб перекрити бюджетний розрив, скільки іноземного фінансування ще має надійти цього року і які перспективи на 2025 рік.

Традиційно економісти ЦЕС оглянуть основні зміни в економіці країни за останній місяць.

Реклама:

Захід відбудеться 20 серпня о 17:00 на платформі Zoom. Реєстрація на подію доступна за посиланням.

Розклад події:

17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

Реклама:

17:05 – 17:30 Огляд української економіки у липні, команда ЦЕС;

17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники:

Олена Білан , директорка аналітичного департаменту та головна економістка Dragon Capital;

Ольга Зикова , заступниця міністра фінансів України;

Володимир Цабаль , секретар комітету з питань бюджету у Верховній Раді України.

Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Медіапартнер заходу 一 Економічна правда