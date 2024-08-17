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На пенсійні виплати направлено 44,2 мільярда

Субота, 17 серпня 2024, 14:15 - Володимир Тунік-Фриз

Станом на 16 серпня 2024 року на виплати пенсій Пенсійним фондом направлено 44,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зокрема:

  • На пенсійні виплати направлено 44,2 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" – 8,2 млрд грн, через уповноважені банки - 36 млрд грн;
  • на виплату житлових субсидій та пільг – 1336 млн грн;
  • страхових виплат – 2043,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 888,1 млн грн.

Як повідомляють, у серпні надано 563 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Економічна правда

пенсії виплати Пенсійний фонд
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