На пенсійні виплати направлено 44,2 мільярда
Субота, 17 серпня 2024, 14:15 -
Станом на 16 серпня 2024 року на виплати пенсій Пенсійним фондом направлено 44,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Зокрема:
- На пенсійні виплати направлено 44,2 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" – 8,2 млрд грн, через уповноважені банки - 36 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг – 1336 млн грн;
- страхових виплат – 2043,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 888,1 млн грн.
Як повідомляють, у серпні надано 563 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Економічна правда
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