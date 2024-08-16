Японія замовила в українських компаній техніку для розмінування, яку передасть ДСНС

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило в українських виробників техніку для потреб гуманітарного розмінування, яку планує передати Держслужбі надзвичайних ситуацій (ДСНС) в рамках довготривалого партнерства.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що JICA замовило виготовлення 12 мікроавтобусів в українського підприємства "Черкаський автобус". Техніку планують передати для потреб ДСНС в листопаді цього року.

Також JICA замовила в компанії "ТРАНС-АВТО-Д" виготовлення 8 причепів для перевезення машин для розмінування.

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"На українських підприємствах причепи монтують на вантажівки компані IVECO, після чого їх передають саперам ДСНС.

Чотири такі вантажівки Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала в липні, передача ще чотирьох планується на вересень", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що замовлена техніка є частиною ширшого пакета підтримки JICA для ДСНС в рамках довгострокового співробітництва.

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Закупівля в українських виробників техніки та обладнання для розмінування відбувається в рамках ініціативи Made in Ukraine в рамках Секторальної робочої групи, додали в Мінекономіки.

"Японія є одним із ключових партнерів України в гуманітарному розмінуванні. Обсяг фінансування проєктів з протимінної діяльності в Україні становить понад 70 мільйонів доларів.

Ці кошти в основному йдуть на закупівлю обладнання та техніки та розбудову спроможності сфери протимінної діяльності в Україні. Зокрема, в липні Японія передала ДСНС чотири машини для розмінування", - йдеться у повідомленні.

"Японія продовжуватиме пошук якнайкращого поєднання форматів "Зроблено в Японії" та "Зроблено в Україні", щоб гарантувати, що в Україну передаватиметься лише обладнання та транспортні засоби найвищої якості.

Японія підтримуватиме і працюватиме з Україною та її народом доти, доки не буде знешкоджена остання міна, і всі українці зможуть вільно ходити, не боячись вибухонебезпечних предметів", - сказав посол Японії Кунінорі Мацуда.

Економічна правда