На Волл-Стріт зафіксували найкращий тиждень у 2024 році

Інвестори розвіяли побоювання щодо уповільнення економіки США і вивели основні індекси Волл-стріт на курс до найкращих тижневих показників цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Дані щодо споживчих та виробничих цін в США цього тижня показали, що інфляція сповільнюється такими темпами, які дозволять Федеральній резервній системі США розпочати цикл пом'якшення монетарної політики зі зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця.

Індекси S&P 500 та Nasdaq продемонстрували найбільший тижневий відсотковий приріст з жовтня, а індекс Доу продемонстрував найкращий тижневий показник з грудня.

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Об 11:31 за східноєвропейським часом індекс Dow Jones Industrial Average впав на 4,90 пункти, або 0,01%, до 40 558,16, індекс S&P 500 втратив 4,03 пункти, або 0,06%, до 5 539,67, а індекс Nasdaq Composite знизився на 22,52 пункти, або 0,13%, до 17 571,98.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 1,34 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - у співвідношенні 1,06 до 1.

Індекс S&P 500 показав шість нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів і 61 новий мінімум.

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Економічна правда



