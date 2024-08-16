Перетинати кордон стало простіше: ДМСУ завершила автоматизацію всіх пунктів пропуску

Державна митна служба (ДМСУ) завершила впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення на всіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Держмитниця завершила автоматизацію всіх автомобільних пунктів пропуску.

"Це важливий етап масштабної цифрової реформи митниці, спрямованої на оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу. Крім того, нова система прискорює перетин кордону для громадян", – йдеться у повідомленні ДМСУ.

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Перехід на нову систему відбувався плавно та поступово, без зупинки процесу митного оформлення. Всі пункти пропуску працювали у штатному режимі.

Однією з ключових складових нової системи стала її інтеграція з новою автоматизованою системою управління ризиками, що дозволяє ефективніше виявляти та мінімізувати ризики, пов'язані з переміщенням товарів через кордон.

Далі заплановано запровадження додаткових складових, що базуються на підходах та процесах країн ЄС, та дозволять покращити взаємодію з європейськими митними системами.

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Цифрова трансформація залишається основою перезавантаження митної служби України, наближаючи її до європейських стандартів, запевняють у Держмитниці.

Економічна правда.