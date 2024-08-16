Мільйон доларів на "ухилянтах": СБУ затримала двох військкомів на Київщині

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Чоловіків підозрюють в організації схеми з ухилення від мобілізації та незаконному збагаченні на 1 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України стверджує, що затримала очільників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування. Їх підозрюють в організації схеми з ухилення від мобілізації та незаконному збагаченні на 1 млн дол.

За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони пропонували військовозобов'язаним чоловікам "допомогу" у підробленні документів щодо стану здоров'я.

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Повідомляється, що за таку "послугу" чоловіки просили по 37 тис дол з людини, встановили правоохоронці. У цю суму входила підготовка повного "пакету" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" чоловіків під час проходження ВЛК.

Наразі СБУ відомо про понад 20 осіб, які таким чином намагались уникнути мобілізації.

Шукати "клієнтів" військкомам допомагав їхній знайомий – громадянин країни Південного Кавказу. Його затримали у ресторані Києва, коли той одержував 50 тис дол від нових "клієнтів".

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Під час обшуків в іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет із глушником, походження якого зараз встановлюється. Загалом було вилучено майже 500 тис дол, ще понад 600 тис дол у їх спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

Усім вручили підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням, а також в отриманні неправомірної вигоди. Якщо провину затриманих доведуть у суді, вони можуть сісти до восьми років.

Економічна правда.