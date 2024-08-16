Кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%
Протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%. Для порівняння із загальним ринком праці – роботи побільшало на 22%.
Про це йдеться у дослідженні Work.ua.
У лютому 2022 року таких пропозицій роботи було 3 229, то у червні 2024 — вже 12 334. Тобто їхня кількість зросла майже у 4 рази.
Водночас протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, що не синхронізується із загальним ринком праці, де роботи побільшало на 22%.
В повідомленні додають, що поки що вакансій для ветеранів досить мало — лише 11% від усіх пропозицій роботи.
Повідомляється, що на вакансії для ветеранів впливали всі ті чинники, що і на загальний ринок праці: бачимо різке падіння пропозицій роботи після початку повномасштабного вторгнення, просідання у грудні, який є "низьким" сезоном тощо.
Зʼясувалося, що в абсолютних числах найбільшу кількість роботи ветеранам пропонують роботодавці на Київщині та ті, що шукають віддалених працівників (переважно у сферу IT, маркетингу, продажів).
У повідомленні зазначають, що лише 13% ветеранів не мали перешкод при працевлаштуванні. А понад 60% компаній не мають досвіду працевлаштування ветеранів.
Економічна правда.