У Швейцарії заморозили 1,5 мільярда доларів російського сенатора

getty images

Державний секретаріат з економічних питань заблокував 1,3 млрд швейцарських франків (1,5 млрд дол), які можуть належати сенатору Керімову.

Про це повідомляє Le Temps.

Федеральна прокуратура Швейцарії веде розслідування про відмивання грошей і порушення санкцій щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським мільярдером, членом Ради Федерації Сулейманом Керімовим. У зв'язку з цим було заблоковано 1,3 млрд швейцарських франків (1,5 млрд дол), які можуть йому належати.

Розслідування почалося в листопаді минулого року після звернення Державного секретаріату з економічних питань. Оперативники провели вісім обшуків у будинках, при цьому нікого не заарештували.

Реклама:

В повідомленні зазначають, що 1,3 млрд франків - значна сума для цієї категорії справ. За даними секретаріату, сумарно у Швейцарії в рамках санкцій через війну в Україні заморожено російські активи на 7,1 млрд франків (8,2 млрд дол).

Повідомляється, що у цю суму входять нерухомість, люксові автомобілі та твори мистецтва, що належать особам і компаніям, проти яких було введено обмеження.

Крім того, що справа пов'язана з Керімовим, прокуратура не розкриває інших подробиць, зокрема й імен фігурантів, проте відомо, що її порушили після того, як США запровадили санкції проти членів сім'ї сенатора (дружини, двох дочок і сина), а також 28 їхніх компаній.

Реклама:

Економічна правда.