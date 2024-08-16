В київських бізнес-центрах знизилась вартість оренди 

За підсумками першого півріччя 2024 року в офісних центрах столиці триває зростання вакантності за фактичного зниження орендних ставок.

Про це повідомив керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженням UTG, середньозважена вакантність у бізнес-центрах Києва за підсумками січня-червня в класі А зросла з 27,4% до 28,1%, у класі В - із 20,2% до 21,8%, у класі С - з 14,5% до 14,8%.

"Спостерігається зміна форматів орендарів, скорочення займаних площ, переїзд у віддалені від центру райони. Найбільші українські корпорації перевели співробітників з орендованих приміщень у власну адміністративну нерухомість. Низка компаній згорнули малозатребувані представницькі офіси, дрібні та середні раціоналізують витратну частину. Поширення набула практика роботи вдома", - перерахував тренди Олійник.

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Водночас станом на середину 2024 року триває скорочення орендних ставок. Так, у класі А середня ставка знизилася з $19,9/кв.м/міс. на кінець 2023 року до $17,5/кв.м/міс. на другий квартал 2024-го. У класі В спад був не настільки значним - з $11,8 до $11,5/кв.м/міс. У класі С середня ставка відкотилася з $9,7 до $9,1/кв.м/міс.

За словами Олійника, з огляду на зростання вартості енергоносіїв, подорожчання комунальних платежів (необхідність генераторів, втрати електроенергії/робочого часу через тривоги), навантаження на орендарів продовжує збільшуватися, а ставки оренди демонструють подальше зниження.

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Більшість бізнес-центрів класу "А" і "Б" готові до роботи в умовах енергодефіциту.

Економічна правда