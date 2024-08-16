Банки оновили курс валют: долар та євро подешевшали

Середній курс купівлі долара в банках 16 серпня зменшився на 5 копійок, євро подешевшало на 10 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,00 - 41,45 грн (курс на 15 серпня – 41,10 - 41,55 грн);

Євро – 45,00 - 45,60 грн (курс на 15 серпня – 45,15 - 45,70 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,30 – 41,40 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,26 – 45,45 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк – 41,05 - 41,70 грн;

Укрсиббанк – 40,85 - 41,40 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,322 грн за долар, monobank - 41,321 грн.

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Економічна правда.