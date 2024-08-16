Націоналізованому "Аерок" повернули арештовані кошти з відсотками у 47 мільйонів

Національне агентство з управління активами (АРМА) повернуло націоналізованому "АЕРОК" арештовані кошти.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Загальна сума повернутих коштів склала 243,9 млн грн, включаючи 47 млн грн нарахованих відсотків за час, поки актив був в управлінні АРМА.

Кошти були арештовані на рахунках ТОВ "АЕРОК", коли компанія ще належала власникам, пов'язаним з Росією. Після націоналізації підприємства та переходу його у власність держави, рішенням суду арешт було знято.

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"Очікуємо, що ці кошти допоможуть відновити діяльність підприємства", - розповіла Олена Дума.

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Колишній український бізнес росіянина Молчанова Аерок продадуть з аукціону на Prozorro.Продажі.

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Аерок – один з ключових гравців на українському ринку газобетону. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у місті Стрий Львівської області.