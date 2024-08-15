ЄС залишається найбільшим імпортером українського меду

За останні 10 років українські виробники меду суттєво посилили свої позиції на світових ринках - за 2012-2023 роки обсяги експорту зросли більш ніж у п’ять разів.

Про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"У 2024 році український мед, незважаючи на складнощі повномасштабної війни, продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку на світовому ринку", - йдеться у повідомленні.

Так, за перші три місяці цього року експорт меду становив понад 23 тис т, що у грошовому еквіваленті дорівнює 44 млн дол.

Реклама:

Найбільший попит незмінно спостерігається в країнах ЄС, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які наразі припадає майже половина валютної виручки, додали в УКАБ.

Зазначається, що вже декілька років поспіль Україна тримається в п’ятірці потужних експортерів меду.

За підсумками минулого року Україна в експорті меду займає 4 місце серед традиційних світових лідерів:

Реклама:

Китай (152,6 тис. т);

Індія (98,7 тис. т);

Аргентина (68,9 тис. т);

Україна (55,4 тис. т);

Бразилія (28,5 тис. т).

Повідомляється, що основний ринок збуту українського меду – ЄС, у вартісному еквіваленті в 2023 році приніс 112 млн дол (92 % від загальних обсягів).

Найбільші обсяги продажів було здійснено до: Німеччини (14,1 тис. т), Польщі (8,8 тис. т), Франції (5,9 тис. т), Іспанії (3,3 тис. т), Італії (3,2 тис. т), Греції (2,8 тис. т) та Румунії (2,6 тис. т).

Україна займає вже третій рік поспіль друге місце після Китаю серед експортерів меду до країн ЄС (з результатом 52 тис. т за 2023 рік).

Також український мед був присутній також на інших ринках, а саме в: США, Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії, додали в УКАБ.

"Ці результати стали можливими завдяки сприятливим торговельним умовам. Так, лібералізація торгівлі з Європейським Союзом змінила ситуацію з квотами, які раніше вибиралися за декілька днів.

Тож в 2023 році українські пасічники отримали гарантований доступ до європейського споживача, який важливо зберігати й надалі", - йдеться у повідомленні.