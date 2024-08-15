Мережа магазинів "Аврора" купує в Dragon Capital логістичний комплекс біля Києва

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 15 серпня дозволив ТОВ "Вигідна покупка" придбати єдиний майновий комплекс, який належить ТОВ "Вест Гейт Логістик".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ у Facebook.

Як зазначає liga.net, ТОВ "Вигідна покупка" зареєстроване у лютому 2017 року в селищі Опішня Полтавської області. Основний вид діяльності компанії - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.

Засновником ТОВ "Вигідна покупка" є кіпрська компанія "Авроритейл Інвестментс Лімітед", а кінцевим бенефіціарним власником - співзасновник мережі мультимаркетів "Аврора" Лев Жиденко. Мережа наразі налічує понад 1400 магазинів в Україні і 25 у Румунії.

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При цьому "Вест Гейт Логістик" заснована в травні 2006 року в селі Стоянка Бучанського району й перебуває у власності компанії New Ukraine PE Holding, яка входить до групи компаній Dragon Capital Томаша Фіали.

Зазначається, що це один із найбільших складських комплексів під Києвом площею близько 97 тис. кв. м. У 2022 році його було майже повністю зруйновано російськими військами.

Dragon Capital у серпні 2016 року отримала дозволи АМКУ на купівлю "Іст Гейт Логістик" і "Вест Гейт Логістик", які керують однойменними складськими комплексами класу "А", у девелоперської компанії GLD Invest Group (Австрія).

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В травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

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Нагадаємо:

Група компаній Dragon Capital заявила, що офіційно завершила процес виходу зі складу акціонерів Arricano Real Estate PLC, що керує великими торгово-розважальними центрами в Україні.