Арбітраж за Каховську ГЕС: "Укргідроенерго" оголосило тендер на юридичні послуги

"Укргідроенерго" 15 серпня оголосило закупівлю послуг щодо забезпечення юридичного представництва в міжнародному арбітражі з питань відшкодування втрат, спричинених знищенням Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

"Укргідроенерго" нагадало, що після підриву у червні минулого року російськими окупантами греблі Каховської ГЕС ініціювало арбітражний розгляд проти РФ.

У березні 2024 року відправили офіційне повідомлення уряду та іншим офіційним особам РФ про вирішення спору відповідно до Угоди між урядами України та Росії про взаємний захист інвестицій.

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"Як вбачається з практики вирішення аналогічних спорів, розгляд цієї справи триватиме багато років і саме тому, компанія очікує отримати надійного та професійного партнера, з яким впевнено буде проходити цей важкий, але дуже важливий процес, який, в тому числі, є необхідним для притягнення до відповідальності осіб, винних у цій катастрофі", - заявили в компанії.

В "Укренерго" додали, що запрошують провідні національні та міжнародні юридичні компанії взяти участь у тендері. Перевага надається фірмам з досвідом успішного представництва в інвестиційних і міжнародних комерційних арбітражах.

Тендер заплановано на 17 вересня, очікувана вартість - 364,5 млн грн.

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Нагадаємо:

6 червня 2024 року, через рік після того, як російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) на Дніпрі, "Укргідроенерго" повідомило, що ініціювало процедуру інвестиційного арбітражу з Росією для компенсації збитків, завданих руйнуванням ГЕС.

Попередня сума позову до Hосії - близько 2,5 млрд доларів.